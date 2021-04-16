Москва, , 08:19 — REGNUM Центральный банк России с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО «Банк «Нейва» (г. Екатеринбург, Свердловская область), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, неоднократно нарушая законодательство.

По величине активов Банк «Нейва» занимал 188-е место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию у двух банков — АО «Майкопбанк» и ООО КБ «Геобанк».

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