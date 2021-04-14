Берлин, , 10:08 — REGNUM В сети появились рендерные изображения новой версии обновлённого седана Audi A8 следующего поколения, созданные на основе «шпионских» фото. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

Рендеры нового Audi A8 Horch «Колёса.ру»

По предварительным данным, новая версия Audi A8 получит наименование Horch. Название версии Horch — это отсылка к немецкой автокомпании, основателем которой был Август Хорьх. Он основал данную компанию в 1904 году. В переводе с немецкого Хорьх (нем. Horch) означает «слушай». Также он является основателем компании Audi Union. Причём слово Audi произошло от глагола audire, что в переводе с латинского языка также означает «слушать».

Дизайнеры представили своё видение этой версии. Модель получила фары необычной формы, а также новую радиаторную решётку.

Audi A8 Horch обладает увеличенной колёсной базой. На корме модели располагаются светодиодные фонари с новым рисунком. Ожидается, что модель будет представлена до конца 2021 года.

Ранее компания Audi представила в России обновлённый кроссовер Q5, который получил четыре уровня оснащения и три двигателя на выбор.

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