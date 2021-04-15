Москва, , 16:01 — REGNUM В ходе европейских торгов 15 апреля цена на нефть сорта Brent повышалась до отметки $66,91 за баррель. К открытию американской сессии котировки снизились до $66,46, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК повысили прогноз спроса на нефть в ожидании восстановления мировой экономики после пандемии.

За минувшую неделю запасы сырой нефти в США снизились на 5,9 млн баррелей, что более чем вдвое превысило ожидания экспертов относительно снижения на 2,9 млн баррелей.

Покупатели удерживают цену выше $66 на фоне последних позитивных факторах. На американской сессии ожидается продолжение роста до уровня $67,50», — полагает эксперт.

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