Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль с открытия торгов на Мосбирже 14 апреля сдал позиции по всем фронтам. За три часа он подешевел к доллару США на 2,23%, до 77,55 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление на валютный рынок оказало сообщение опубликованное в The New York Times, что администрация президента Джо Байдена объявит новые санкции против суверенного долга России. Так и получилось. Американским компаниям запрещены все операции с российским долгом после 14 июня 2021 года.

После объявления санкций рубль отыграл большую часть дневных потерь. Вероятно, укрепление рубля вызвал тот факт, что американские компании могут держать долг и покупать долговые обязательства на вторичном рынке.

По итогам дня рубль подешевел по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,60%, до 76,32 руб., евро/рубль — на 0,46%, до 91,36 руб., фунт/рубль — на 0,69%, до 105,21 руб.

Никто так и не понял, зачем Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину за день до введения санкций. Отвлекающий маневр или он сообщил ему что-то важное? МИД России предупредил США о серии ответных мер.

Сегодня, 16 апреля, нефть сорта Brent стоит $66,93 за баррель. Рубль получает поддержку от нефтяного рынка и торгуется около уровня 76,50 руб.

Сегодня он вряд ли укрепится к иностранным валютам, так как участники рынка предпочитают продавать его перед выходными, чтобы избежать резких ценовых колебаний 19 апреля на открытии торгов.

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