Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль днём 15 апреля отступает в парах с иностранными валютами на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Фактор вероятных западных санкций против российского госдолга единственный, по сути — рабочий механизм санкционного влияния на Москву нервирует инвесторов и заставляет их уклоняться от риска.

При этом подорожавшая почти на 5% нефть Brent и в целом равновесие на сырьевом рынке позволяют рублю не падать слишком быстро.

Доллар США стоит днем 76,77 руб. и продолжает балансировать в рамках 75,50−77,50 руб. Евро подрастает к 91,85 руб., он очень быстро вернулся в границы 91−93 руб.

Опасны ли санкции для рубля? Пока все, на что реагирует рынок, находится на уровне сборника слухов и домыслов.

Может быть, именно поэтому реакции такие яркие, так как большой простор для фантазии», — полагает эксперт.

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