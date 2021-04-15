Бразилиа, 16 апреля, 2021, 02:07 — ИА Регнум. На 73 174 подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки их общее число в Бразилии, которое теперь составляет 13 746 681. Об этом 15 апреля сообщает минздрав страны на своем сайте.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия. Бразилия

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Из этого количества 13 746 681 носитель уже выздоровел. Еще 365 444 человека скончались в Бразилии от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. За истекшие 24 часа в стране по указанной причине умерли 3560 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля спикеры сената и палаты депутатов Бразилии Родригу Пашеку и Артур Лира попросили генсека ООН Антонио Гутерреша посодействовать в предоставлении их стране приоритетного доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции в рамках механизма COVAX.