Италия, 15 апреля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В ближайшем будущем ситуация с вакциной от коронавируса компании Johnson&Johnson разрешится, заявил в четверг, 15 апреля, комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

(сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson.

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Он выразил уверенность в том, что эта вакцина внесет свой вклад в борьбу с эпидемией в Италии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на15 апреля, в Италии умерли 115 937человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на380 (днем ранее — на 469). Число подтвержденных носителей выросло на16 974(днем ранее — на16 168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 826 156 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 510 023человека — на4637 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 179 129 человек, что составляет 6,94% населения Италии.