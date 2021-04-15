Оксфорд, Великобритания, 15 апреля, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Риск возникновения тромбоза после применения вакцин Pfizer и Moderna примерно такой же, как после вакцины AstraZeneca. Об этом 15 апреля сообщили ученые из Оксфордского университета.

Hellerhoff Сосудистый тромб

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Отмечается, что переболевшие COVID-19 более подвержены риску тромбообразования.

К таким выводом эксперты пришли после проведения исследования, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, перенесших COVID-19.

Выявлено, что вероятность церебральногоа тромбоза приравнивается к 39 случаям на миллион. Тромбоз у привитых препаратом Pfizer и Modernа вероятен в четырех случаях на миллион. В случае с вакциной AstraZeneca цифра возрастает до пяти случаев на миллион после первой дозы вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) установило возможную связь вакцинации AstraZeneca с очень редкими случаями образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов», но при этом настаивает, что баланс между выгодой и риском остается«положительным». По словам исполнительного директора EMA Эмер Кук, вакцина «очень эффективна» и«спасает жизни».