Верховный суд признал COVID-19 опасным заболеванием без доказательств
Москва, 15 апреля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении коллективного искового заявления о привлечении в качестве административного ответчика правительства Российской Федерации по делу о признании недействующим полностью постановления правительства Российской Федерации №66
Основной аргумент истцов состоял в том, что при разработке и принятии постановления правительства не были учтены критерии включения заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в список опасных для населения, а именно: высокий уровень первичной инвалидности и смертности населения, снижение продолжительности жизни заболевших, тяжелое течение, быстрое распространение среди населения (эпидемия).
Также истцы считают, что принятие Постановления правительства №66
Наиболее интересной частью судебного процесса стали ответы представителей правительства РФ на вопросы, обнародованные Александром Саверским, действующим по поручению истцов.
На вопрос истца, рассматривались ли данные государственной статистики по заболеванию COVID-19 на момент принятия постановления, представитель ответчика заявил, что статистических данных не было и не могло быть.
Вопросы о том, кем была объявлена пандемия коронавирусной инфекции (термин, которым изобилуют материалы отзыва ответчика на исковое заявление) и была ли она вообще объявлена, каким образом были поставлены диагнозы заболевшим коронавирусной инфекцией россиянам до 31 января 2020 года, сколько штаммов вируса SARS-CoV-2 существует на данный момент, каковы цифры дополнительной смертности в 2020 году, представители правительства Российской Федерации оставили без ответа, сочтя их не относящимися к делу.
Также выяснилось, что представители министерства здравоохранения, выступавшие со стороны ответчика, не знают, когда на планете появился первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией, и с помощью каких систем были поставлены диагнозы первым пациентам.
На вопрос, был ли выделен вирус, сторона ответчика ответила утвердительно, приведя в качестве примера описание последовательности ДНК, смоделированной на компьютере. Стоит обратить внимание на то, что на заседании 14 апреля 2021 года сторона истца привела данные о том, что в январе 2020 года авторам постановления правительства
На вопрос Саверского, была ли на момент 31 января 2020 года объявлена эпидемия, ответчик с помощью судьи подтвердил, что эпидемия объявлена не была.
Оба ходатайства истца — о предоставлении стороной ответчика доказательств выделения вируса SARS-CoV-2 и о направлении запроса во Всемирную организацию здравоохранения по поводу даты, времени и места объявления пандемии коронавирусной инфекции, — суд отклонил.
Не поддержала ходатайство 2031 истца и прокурор, выступившая за отказ в удовлетворении иска, считая принятие постановления правительства Российской Федерации №66
В заключительном слове президент «Лиги пациентов» Александр Саверский обратил особое внимание присутствующих на судебном заседании и тех, кто смотрел трансляцию заседания в прямом эфире, на то, что у народа осталась только одна возможность вести диалог со своим правительством — в стенах суда. Он расценил выступления представителей ответчика как маркетинговою кампанию по продаже людям страха.
В качестве доказательства своих слов Александр Саверский привел следующие цифры: 24 февраля 2020 года в МЭС (медико-экономическом стандарте) тариф на лечение пневмонии был увеличен с 63 тыс. рублей до 180−500 тыс. Одновременно увеличился приток пациентов в больницы с диагнозом «пневмония, вызванная коронавирусом». Больницы, таким образом, стали разносчиками заразы. Александр Саверский уверен, что в то же время — весной 2020 года — произошло ещё несколько событий, результатом которых стал дополнительный рост смертности осенью 2020 года: было приостановлено оказание медицинской помощи, в том числе и неотложной, больным другими заболеваниями, иммунитет людей значительно снизился в результате депрессии, вызванной так называемой самоизоляцией, к больным пневмонией были применены новые методы лечения противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, принуждение к ношению гигиенических и медицинских масок вызвало рост заболеваний пневмонией.
Он настаивает на том, что постановление правительства №66 было принято с нарушениями закона, в котором прописаны четкие критерии для внесения заболевания в список опасных для окружающих, включая эпидемию, которой на момент принятия постановления не было даже и в Китае (заболело 9000 китайцев).
Александр Саверский высказал уверенность в том, что Суд не поддержит истцов и примет решение в пользу ответчика, ибо Суд
Он назвал текущую ситуацию в здравоохранении медицинской диктатурой, нарушающей права граждан, в том числе и на свободное дыхание, так как маска, которую обязал носить каждого Роспотребнадзор, вызывает пневмонию.
«Про совесть ничего не буду говорить, разбирайтесь с ней сами», — закончил свою речь Александр Саверский под троекратные аплодисменты истцов, находившихся в зале.
Отвечая на вопросы журналистов после заседания Верховного суда, Александр Саверский заявил:
Саверский рассказал журналистам о своем предложении, проигнорированном Минздравом и ВОЗ, создать регистр факторов, влияющих на здоровье, в отношении каждого фактора по признаку вреда или пользы установить стимулирование полезных факторов и подавление вредных. Это, по его мнению, и есть система улучшения здоровья населения, а не его охрана.
У истцов нет никаких иллюзий по поводу решений апелляционных инстанций.