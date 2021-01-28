Москва, , 22:56 — REGNUM 28 января 2021 года принято к производству Верховного суда Российской Федерации коллективное исковое заявление о привлечении в качестве административного ответчика правительства Российской Федерации по делу о признании недействующим полностью постановления правительства Российской Федерации №66 от 31.01.2020 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

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Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент «Лиги пациентов» Александр Саверский.

Исковое заявление было подано 20 января 2021 года группой активистов, поручивших ведение данного дела известному юристу, эксперту РАН, президенту «Лиги пациентов» — организации, защищающей права пациентов — Саверскому Александру Владимировичу.

Истцы считают, что принятое 31 января 2020 года правительством РФ постановление №66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», дополняющее перечень п. 16 коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (код МКБ-10 В 34.2) противоречит закону и причиняет вред не только основным правам граждан, но и здоровью, и даже жизни многих людей.

В качестве аргументов истцы приводят следующее.

Согласно п.п.2.1 Методических рекомендаций МР 3.1.0170−20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 марта2020 г.) коронавирусная инфекция COVID-19 (Corona Virus Disease 2019, ВОЗ, 11.02.2020) — острое респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

В перечне заболеваний, представляющих опасность для окружающих, отсутствуют иные ОРЗ (ОРВИ) и грипп, несмотря на известные за последние годы вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа.

30.01.2020 Всемирная организация здравоохранения приняла решение о признании заболевания COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ). Однако такое признание не является чем-то исключительным. Ряд болезней за последние годы были признаны ВОЗ ЧСЗМЗ, в том числе вирус Зика, свиной грипп, которые не занесены в перечень опасных.

Что касается перечня социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, они утверждаются Правительством Российской Федерации исходя из высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности жизни заболевших.

Это такие инфекционные заболевания, которые характеризуются тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия).

Однако коронавирусная инфекция (2019-nCoV) 31 января 2020 года не соответствовала ни одному из вышеперечисленных критериев, более того, в момент принятия обжалуемого постановления вообще такого заболевания в России не имелось.

Согласно официальной статистике ни в одной стране мира не было превышения эпидемического порога заболеваемости COVID-19 вплоть до момента составления данного заявления.

При этом истец отмечает, что все вспышки и эпидемии ОРВИ за последние десятилетия имели одинаковый и успешный сценарий борьбы с ними, который предписан ст. 31 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в отношении карантинов, которые успешно применялись локально, и предписан санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117−13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных Постановлением от 18 ноября 2013 года N 63 Главного Санитарного врача РФ. Согласно этим нормам не требовалось объявления этих заболеваний (ОРВИ или грипп) опасными для окружающих, чтобы спокойно справиться с их последствиями традиционным набором мер без чрезмерного ограничения прав и свобод. Необоснованное и чрезмерное нарушение обычного хода действий органов власти из-за обжалуемого Постановления Правительства РФ привело к массовому нарушению прав — гражданских, личных, коллективных, хозяйствующих субъектов, органов власти, принятию чрезмерных решений.

Истцы просят Верховный Суд признать постановление правительства Российской Федерации N 66 от 31.01.2020 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» противоречащим закону и не действующим, а также признать утратившим силу п.16 Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4916).

Коллективный иск подписали 27 человек, в числе которых известные ученые-медики — Гундаров Игорь Алексеевич, Медведева Ирина Яковлевна, Редько Александр Алексеевич, Шафалинов Владислав Анатольевич, директор Центра геополитики ИФПИ МосГУ — Четверикова Ольга Николаевна, Председатель общественного движения «Родители Москвы», Председатель Союза Советов Родителей Москвы Менькова Илона Александровна, помощник председателя МОО «За права семьи» Машкова Александра Владимировна, член Международного союза журналистов, член Союза Журналистов России Ковальский Сергей Николаевич.

Дело будет слушаться 14 апреля 2021 года в здании Верховного Суда.

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