Москва, , 15:50 — REGNUM Социальная сфера в России касается каждого и имеет массу проблем. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Агентство стратегических инициатив весьма успешно работало в направлении реализации целей национальной предпринимательской инициативы. Это успех. Очень рассчитываю на то, что и в социальной сфере удастся добиться таких же результатов. Но социальная сфера — более сложная область: она касается каждого гражданина, имеет множество направлений, имеет переплетение интересов и десятилетних завалов», — сказал Путин.

По его словам, ситуация в каждом регионе разная: «Методики нужны, нужно лучшие практики продвигать, но ситуация в каждом субъекте разная. Если вы посмотрите соцопросы стран ЕС — те же самые показатели по социальной сфере. Но мы должны ориентироваться на запросы наших граждан, на нашу ситуацию. Методические рекомендации важны, но важно, чтобы они были основаны на реальных критериях».