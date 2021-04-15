Сделать социальную поддержку комфортнее и удобнее для людей можно и мы сделаем это в кратчайшие сроки — Андрей Никитин.
Нам коллеги говорили, что так не получится, мы так не делали.
Инвалид должен был самостоятельно собрать документ из шести документов, мы оптимизировали этот процесс — Андрей Никитин.
Одна из жизненных ситуаций, которая вошла в эту инициативу, это — уход за пожилым человеком — Андрей Никитин.
Пилотная апробация национальной социальной инициативы отрабатывается в Новгородской области.
Одним из последних, абсолютно прорывных решений, стал социальный контракт. Тысячи людей нашли работу — Андрей Никитин.
Ключевыми в нашей работе, конечно же, будут оценки наших граждан — губернатор Андрей Никитин.
Для поддержки предпринимателей было изменено более 1000 законов и подзаконных актов — Андрей Никитин.
Методику рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации поручил разработать Путин.
Национальная социальная инициатива — это важнейший инструмент — Путин. Главное, чтобы граждане жили лучше ‑ и в больших городах и в малых сёлах.
Слово дали губернатору Новгородской области Андрею Никитину.
АСИ Путин попросил сделать акцент на поддержке регионального развития.
Нужно расширять формат обмена опытом и компетенциями — Путин.
Нужно убирать абсурдные нормы и правила из законодательства — Путин. Это — унижает людей.
Нужно смотреть, где ещё у нас есть резервы для улучшения ситуации с учреждениями социальной сферы — Путин.
Нужны сплочённые, слаженные усилия, и правительства, и госсовета, и АСИ.
Ключевой принцип — строить всю работу вокруг человека должен быть главным — Путин.
Более удобными для предпринимателей стали налоговые процедуры — Путин.
Путин напомнил, что скоро АСИ исполняется 10 лет.
Определены 10 наиболее чувствительных определённых жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди — Путин.
АСИ и профильной комиссии Госсовета Путин поручил разобраться в проблемах социальной сферы. Речь, к примеру, идёт о записи ребёнка в детский сад или получении инвалидности.
Смысл этого проекта улучшить — сделать более человечной работу социальной сферы. Путин начал совещание.