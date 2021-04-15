15 Апреля
 
14:32

Сделать социальную поддержку комфортнее и удобнее для людей можно и мы сделаем это в кратчайшие сроки — Андрей Никитин.

14:31

Нам коллеги говорили, что так не получится, мы так не делали.

14:30

Инвалид должен был самостоятельно собрать документ из шести документов, мы оптимизировали этот процесс — Андрей Никитин.

14:29

Одна из жизненных ситуаций, которая вошла в эту инициативу, это — уход за пожилым человеком — Андрей Никитин.

14:29

Пилотная апробация национальной социальной инициативы отрабатывается в Новгородской области.

14:28

Одним из последних, абсолютно прорывных решений, стал социальный контракт. Тысячи людей нашли работу — Андрей Никитин.

14:27

Ключевыми в нашей работе, конечно же, будут оценки наших граждан — губернатор Андрей Никитин.

14:26

Для поддержки предпринимателей было изменено более 1000 законов и подзаконных актов — Андрей Никитин.

14:24

Методику рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации поручил разработать Путин.

14:24

Национальная социальная инициатива — это важнейший инструмент — Путин. Главное, чтобы граждане жили лучше ‑ и в больших городах и в малых сёлах.

14:24

Слово дали губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

14:23

АСИ Путин попросил сделать акцент на поддержке регионального развития.

14:22

Нужно расширять формат обмена опытом и компетенциями — Путин.

14:21

Нужно убирать абсурдные нормы и правила из законодательства — Путин. Это — унижает людей.

14:21

Нужно смотреть, где ещё у нас есть резервы для улучшения ситуации с учреждениями социальной сферы — Путин.

14:20

Нужны сплочённые, слаженные усилия, и правительства, и госсовета, и АСИ.

14:19

Ключевой принцип — строить всю работу вокруг человека должен быть главным — Путин.

14:19

Более удобными для предпринимателей стали налоговые процедуры — Путин.

14:18

Путин напомнил, что скоро АСИ исполняется 10 лет.

14:18

Определены 10 наиболее чувствительных определённых жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди — Путин.

14:17

АСИ и профильной комиссии Госсовета Путин поручил разобраться в проблемах социальной сферы. Речь, к примеру, идёт о записи ребёнка в детский сад или получении инвалидности.

14:15

Смысл этого проекта улучшить — сделать более человечной работу социальной сферы. Путин начал совещание.