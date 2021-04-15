Президент России Владимир Путин 15 апреля проводит видеоконференцию по вопросам доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

В этом совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) примут участие главы Новгородской, Нижегородской и Сахалинской областей. Именно в этих регионах были запущены пилотные проекты в рамках Национальной социальной инициативы, реализуемой АСИ по поручению главы государства.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию с данного мероприятия.