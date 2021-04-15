Москва, , 14:49 — REGNUM Интересные подходы в социальной сфере имеются во многих российских регионах. Об этом в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив заявил президент РФ Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание по вопросу качества госуслуг в социальной сфере»

«Знаю, что вчера члены президиума Госсовета посетили один из центров занятости и поликлинику в Москве, а также разобрали опыт на семинаре. Уверен, интересные подходы в социальной сфере есть и в других регионах, поэтому нужно расширять формат обмена опытом и компетенцией», — сказал Путин.

Он попросил обобщать случаи практики и помогать регионам внедрять эффективные решения.