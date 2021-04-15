Прага, 15 апреля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. С осуждением «идеологического сумасшествия», которое нагнетается в Чехии частью оппозиции и СМИ на тему российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», выступил 15 апреля пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутника V»

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Как отметил пресс-секретарь лидера Чехии на своей странице в соцсети Twitter, в данном случае приступы злобы, бешенства и ненависти вызывает вакцина, которая сохраняет человеческие жизни.

«Оппозиция и журналисты превосходят (друг друга) в (демонстрации) идеологического сумасшествия, которое сравнимо с темными временами (острого идеологического противостояния) 1950-х годов», — добавил он.

Такое заявление Овчачек сделал после публикации местного сетевого издания «Список», предположившего, что полученная с согласия чешского МИД посольством России в стране посылка с неодобренной в республике вакциной «Спутник V» для прививок дипломатам и их семьям, может быть использована в каких-либо других целях.

Отметим, на сегодняшний день в Чехии выявлено в общей сложности свыше 1,593 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 3697 — за последние 24 часа.