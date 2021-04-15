Новосибирск, , 11:56 — REGNUM Новосибирский центр вирусологии «Вектор» наращивает объёмы производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Привиться «ЭпиВакКороной» можно будет с июня, сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф. «Мы будем стараться в первую очередь удовлетворить запросы регионов. Сейчас наращиваются объёмы её производства», — уточнили в «Векторе».

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Так, в апреле будет выпущено 1,5 млн доз, в мае — 3 млн доз, а в июне — до 5 млн доз.

В настоящее время в гражданском обороте находится несколько сотен тысяч комплектов препарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».

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