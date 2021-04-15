Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие стуки выявили 92 новых носителей коронавируса, ровно столько же было и в предыдущие сутки. Об этом 15 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Vk.com/minuscovid_lo График суточной выявлемости коронавируса в Ленобласти

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Как уточняют в региональном Роспотребнадзоре, новые случаи заражения 13 апреля были выявлены в 53 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах: Выборг (10), Кудрово (6), Гатчина и Сланцы (по 5).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 262 случая заражения, 38 622 человека выздоровели, в том числе 91 пациент выписан за минувшие сутки. Умерли от ковида 1060 жителей региона, в том числе 14 апреля в области было зарегистрировано еще семь летальных исходов, что на два случая больше, чем днем ранее.