Токио, 15 апреля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda представил снимок нового седана Civic одиннадцатого поколения, предназначенного для авторынка Соединённых Штатов. Фотографию распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Honda Honda Civic одиннадцатого поколения,

Внешне серийный седан похож на свой прототип, показанный в ноябре 2020 года. Новый Civic имеет строгий внешний вид с классическими пропорциями кузова.

Ожидается, что внутри автомобиля будет установлена цифровая «приборка» и мультимедиа с девятидюймовым отдельно стоящим экраном.

Собирать модель будут на модернизированной «тележке» предшественника. Ожидается, что в моторную линейку войдут двухлитровый «атмосферник» производительностью 160 «лошадей» и наддувный мотор объёмом 1,5 литра мощностью 17 л. с.

Кроме того, у модели будет модификация Si с 1,5-литровым мотором максимальной мощностью 208 л. с., а топовой модификацией станет Type R с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 310 л. с.

В продаже новинка появится на рынке США летом 2021 года.

Напомним, компания Honda собирается прекратить поставки машин на российский авторынок в течение 2022 года. Это связано с новой стратегией компании, направленной «на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

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