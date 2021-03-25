Сеул, , 12:04 — REGNUM Обнародован список комплектаций для Honda Civic 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Для новинки будут доступны четыре комплектации: LX, Sport, EX и Touring. При этом базовая комплектация EX-L больше доступна не будет.

Стиль Civic 2022 модельного года позаимствует у модели Accord. Цветовая гамма автомобиля будет расширена оттенками: «Эгейский голубой», «Раллийный красный», «Платиновый Белый Жемчуг», «Лунное Серебро» и «Кристалл Черный Жемчуг». На данный момент актуальная версия Civic выпускается в четырёх цветах.

Для салона модели предусмотрены два цвета: чёрный и серый. Официальная премьера новинки состоится весной нынешнего года.

Ранее компания Honda представила спортивный кей-кар S660 Modulo X Version Z. Он станет последним в модельной линейке. Производство автомобиля начнётся в марте 2022 года. Стоимость Version Z уже известна — она составит 3,15 млн иен (около 2,13 млн рублей).

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