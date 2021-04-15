Москва, 15 апреля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Власти Израиля прияли решение об открытии границ для въезда иностранных туристов. Въезд в страну разрешат с 23 мая 2021 года, но не всем туристам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Храмовая гора. Иерусалим

В мае Израиль начнет принимать группы туристов, переболевших COVID-19 или вакцинированных от коронавируса. Перед вылетом в Израиль они должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест. По прибытии понадобится ещё один ПЦР-тест.

Пока неизвестно, гражданам каких стран будет разрешен въезд в страну. Квоты по въезду иностранцев будут расширяться постепенно. Планируется, что Израиль массово начнёт принимать туристов из разных стран к середине июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возобновить въездной туризм в Израиль планируется уже летом 2021 года.

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