Москва, , 11:20 — REGNUM Возобновить въездной туризм в Израиль планируется уже летом 2021 года. Такой прогноз дал директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Сейчас в Израиле активно проводится вакцинация населения от коронавируса. По данным от 15 марта, в стране вакцинировано более 63% взрослого населения. К маю планируется привить 70−80% населения.

Шкляр уточнил, что массовая вакцинация позволит получить коллективный иммунитет, а значит, возобновить въездной туризм в Израиль уже летом этого года. Власти страны уже начали постепенно снимать ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Израиля с 12 марта закрыло границы для всех туристов, которые не смогут провести 14-дневный карантин не в отеле.

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