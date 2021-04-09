Москва, , 14:21 — REGNUM На российском авторынке в феврале и в марте 2021 года зафиксирован рост продаж автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие машины). Об этом 9 апреля сообщает агентство «Автостат».

Так, в феврале 2021 года продажи машин сегмента LCV выросли на 12,3%, до 8,4 тыс. экземпляров. В марте 2021 года в России было продано 11 тыс. автомобилей этого сегмента — на 27,6% больше по сравнению с мартом прошлого года.

С начала 2021 года по март включительно на российском авторынке было реализовано 27 тыс. легких коммерческих авто — на 14% больше, чем за тот же период 2020 года.

Среди проданных в марте автомобилей сегмента LCV были 4,5 тыс. моделей GAZ (+22,2%), 1,6 тыс. машин UAZ (+41,9%), 1,5 тыс. транспортных средств Ford (+46,1%), а также 1,3 тыс. экземпляров Lada (+47%) и 498 единиц Volkswagen (-9,8%).

Напомним, в марте 2021 года продажи легковых автомобилей в России сократились на 14,3%, до 135 395 единиц.

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