Ла-Пас, 15 апреля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Боливию доставили вторую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 апреля сообщает телеканал Bolivia TV.

Minsalud.gob.bo Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прибывает в Боливию

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"Пять контейнеров с 25 000 российских вакцин «Спутник V» прибыли в <…> в Эль-Альто, для усиления борьбы с COVID-19 в рамках национальной кампании иммунизации», — говорится в сообщении.

При этом заместитель министра здравоохранения Мария Рене Кастро рассказала, что новая партия российского препарата будет использована для вакцинации лиц старше 60-ти лет, как имеющих сопутствующие заболевания, так и без них.

Отметим, в декабре 2020 года правительство Боливии подписало с Россией контракт на поставку 5,2 миллиона доз вакцины «Спутник V», первая партия данного препарата прибыла в страну в январе текущего года.