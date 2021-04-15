Токио, 15 апреля, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Отмена летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио остаётся возможным вариантом, зависящим от ситуации с пандемией COVID-19 в Японии. Об этом со ссылкой на генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи 15 апреля сообщает агентство Кyodo.

Параолимпийские игры

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«Если это действительно станет невозможно, то придётся отменить», — приводит агентство слова Никаи.

Напомним, что за перенос или отмену летних Олимпийских игр в Токио высказались 72% жителей Японии (39,2% участников опроса выступили за полную отмену Игр, 32,8% — за ещё один перенос). Проведение соревнований в намеченные сроки — с 23 июля по 8 августа 2021 года — поддержали только 24,5% жителей Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственный за вакцинацию японский министр Таро Коно заявил, что Олимпийские и Параолимпийские игры в Токио в условиях пандемии коронавируса могут быть проведены без зрителей.