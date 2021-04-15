Токио, , 06:12 — REGNUM Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в условиях пандемии коронавируса могут быть проведены без зрителей. Об этом ответственный за вакцинацию министр Таро Коно 15 апреля заявил в эфире телеканала «Асахи».

"Я думаю, что будет сделано так, чтобы их можно было провести в такой ситуации. Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр», — сказал Коно.

Ранее перенос или отмену летних Олимпийских игр в Токио одобрили 72% жителей Японии (39,2% участников опроса выступили за полную отмену Игр, 32,8% — за ещё один перенос). Проведение соревнований в намеченные сроки поддержали только 24,5% жителей Японии.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков, для заразившихся коронавирусом спортсменов будет выделен отдельный отель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии без зрителей стартовал 13 апреля в префектуре Осака очередной этап эстафеты олимпийского огня, формат которой был сокращён из-за угрозы заражения коронавирусом.

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