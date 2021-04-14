Токио, , 10:02 — REGNUM Сто дней осталось до открытия XXXII летних Олимпийский игр, обратный отсчёт до этого события запустили в Токио. Канал оргкомитета Игр вёл прямую трансляцию.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса стал вызовом для человечества, и борьба с невидимым врагом — COVID-19 — продолжается. Городские власти намерены сделать всё для проведения успешных и безопасных игр.

«Мы рассчитываем, что игры-2020 в Токио станут запоминающимся событием для всего мира», — подчеркнул Коикэ.

За 100 дней до Олимпиады в мэрии установили фигуры талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр — Мирайва и Сомэйти. Их высота — 2,6 метра. На горе Такао в японской столице установили постамент с олимпийскими кольцами.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада 2021 года в Токио пройдёт без иностранных болельщиков. Пока не решено, допустят ли на соревнования болельщиков из Японии.

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