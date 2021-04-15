Магадан, , 04:22 — REGNUM В поселке Талая Магаданской области продолжается реконструкция уникального оздоровительного курорта, где капитальный ремонт не проводили 60 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: На Колыме открыли масштабный тепличный комплекс

Уже заключены десятки контрактов с ведущими мировыми производителями оборудования для грязелечебниц и водолечебниц. Решается вопрос транспортной доступности курорта.

С Магаданом санаторий связан основной Колымской трассой, которая проходит в 32 км к западу от курорта — дорогу заасфальтируют.

Кроме того, по поручению губернатора Сергея Носова, курортный посёлок Талая подключили к энергосистеме Колымы.

Полностью запустить курорт планируется в 2022 году.

Привлекать частные инвестиции к финансированию курортных зон призвал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасынском округе Магаданской области открыли большой агропромышленный комплекс пятого поколения «Талая» — 14 апреля в закрытый грунт здесь высадили первые саженцы клубники.