Магадан, , 04:11 — REGNUM В Хасынском округе Магаданской области открыли большой агропромышленный комплекс пятого поколения «Талая» — 14 апреля в закрытый грунт здесь высадили первые саженцы клубники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Губернатор Сергей Носов принял участие в открытии высокотехнологичного производства.

«Запуск тепличного комплекса — инвестиции в область. Продукция получится достаточно конкурентоспособной, имеющая ряд неотъемлемых преимуществ — свежесть овощей и клубники, гарантированный контроль за технологией. Мы рассчитываем на высокий урожай. Подумаем, как на законодательном уровне подойти к поставке свежих овощей и ягоды в столовые дошкольных учреждений региона, чтобы дети смогли питаться местной, здоровой и вкусной продукцией», — сказал Носов.

Клубнику будут выращивать на площади 480 кв. метров. Первый урожай соберут через 60 дней, в перспективе планируют получать 3−5 тонн ягоды в год. К концу апреля высадят по семь тыс. кв. метров огурцов и помидоров. Свежей продукцией колымчане будут обеспечены круглый год. По словам инвестора — первого заместителя областной думы Александра Басанского, цены на продукцию будут доступными для жителей региона, овощи планируют выращивать объемом около тысячи тонн в год.

О необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он дал поручение разработать механизм господдержки проектов по строительству тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе с 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за год валовый сбор овощей в теплицах Подмосковья увеличился на 24%.