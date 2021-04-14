Вашингтон, 14 апреля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. США выдали более 194 791 836 доз вакцины от COVID-19 по данным на 14 апреля и распределили по медицинским центрам и аптекам 250 998 265 доз. Об этом сообщает Центр по контролю и распространению заболеваний США (CDC).

(сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson.

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Речь идет о вакцинах фирм Moderna, Pfizer/BioNTech, и Johnson & Johnson, сообщило агентство.

Напомним, что после выявления тромбоза у вакцинированных Johnson & Johnson пациентов, CDC рекомендовали приостановить использование данного препарата. Координатор Белого дома по реагированию на пандемию коронавируса Джефф Зайенц заявил, что это никак не повлияет на темпы массовой вакцинации в США, потому что на вакцину J & J приходится лишь 5% поставок.