Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 апреля подписал постановление о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», и семье погибшего 12 апреля старшего инструктора газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Ильи Белецкого.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Члены семьи Ильи Белецкого получат один миллион рублей, двое тяжело пострадавших пожарных — Борис Старковский и Антон Соколов — по 500 тысяч рублей каждый, легко пострадавший Артем Нестеров — 300 тысяч рублей.

Как сообщили в Смольном, материальная помощь будет выплачена из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, указом президента России Владимира Путина прапорщик внутренней службы Белецкий Илья Константинович награжден орденом Мужества (посмертно). Похороны пожарного пройдут 15 апреля на Серафимовском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.