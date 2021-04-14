Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга 14 апреля удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу в следственный изолятор генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева. Это АО владеет одноименной фабрикой, пожар на которой, начавшийся 12 апреля, привел к гибели пожарного и почти полному уничтожению здания, являющегося памятником архитектуры регионального значения.

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного СИЗО

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Макеев просил ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий, но суд решил иначе, и гендиректор водворён в камеру как минимум по 11 июня 2021 года.

Максим Макеев, 1973 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, Макеев и его заместитель Алексей Михневич достоверно знали, что эксплуатация зданий «Невской мануфактуры» не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья человека и не может быть осуществлена. В результате допущенных нарушений 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений, повлекшее смерть сотрудника МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег.

Ходатайство следствия об аресте Михневича пока не рассмотрено.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, второе уголовное дело о пожаре на фабрике «Невская мануфактура», возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в связи с гибелью пожарного, передано в Главное следственное управление СК России.