Москва, 14 апреля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% с 12,3% годом ранее. Об этом сообщает 14 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

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"Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 миллиона человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 процентного пункта или на 300 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год», — говорится в сообщении.

В IV квартале 2020 года, согласно данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны, сто соответствует показателю IV квартала 2019 года.

При этом в сравнении с III кварталом 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 миллиона человек — с 18,8 миллиона до 13,5 миллиона, c 12,8% до 9,2% населения страны соответственно.

В Росстате отмечают, что улучшению показателя в конце года в сравнении с предыдущим кварталом поспособствовали рост среднедушевых денежных доходов на 22,6%, рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на 7023 рубля — до 56 044 рублей, а также увеличение пенсии по старости на 5,16% — до 16 790 рублей в месяц.

Уточняется, что при расчёте числа малоимущих Росстатом использовалась величина прожиточного минимума на IV квартале 2020 года — 11 329 рублей.

Итоговую оценку численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году ведомство представит позднее — после того, как будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.