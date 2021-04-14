Новосибирск, 14 апреля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 6 по 12 апреля зафиксированоповышениепотребительских цен наавтомобильный бензин марки АИ-92идизельноетопливо — на 0,1%. Цены на остальные виды топлива оставались без изменения. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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На городских АЗС бензин марки АИ-92 можнобыло приобрести по цене от 43,6 до 44,4 руб. за 1 литр, марки АИ-95- от 46,35до47,8 руб., марки АИ-98 — от 51,1 до 54,75 руб., дизельное топливо- от 50,75до53,05руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточняет, что на соответствующей неделе 2020 года отмечалось снижениепотребительских цен на автомобильный бензин всех марок— на 0,1% и дизельноетопливо— на 0,2%