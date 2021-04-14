Москва, 14 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Если власти РФ привлекут Федеральную антимонопольную службу для борьбы с ростом цен в индустрии гостеприимства, то есть опасность, что ФАС «найдет» сговор там, где его на самом деле нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница

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"Государство в лице Валентины Матвиенко озаботилось доступностью внутреннего отдыха для граждан, — сказал он. — Это похвально, государство этим и должно заниматься. Но бессмысленно повторять опыт сугубо административного воздействия на цены. Решать задачу нужно другими методами. Если есть рост цен, то, скорее всего, отсчет идет от низкой базы прошлого года. А в прошлом году при пандемических ограничениях, как все помнят, гостиницы снижали цены, как только могли. И это был естественный, рыночный, хоть и очень неприятный для отрасли процесс».

Как пояснил эксперт, в настоящее время гостиничная и туристическая отрасль пытается наверстать упущенное в соответствии с ростом спроса.

«На этом рынке, в отличие от некоторых других, нет чрезмерной монополизации, нет сетей, которые способны единолично или в сговоре влиять на ценовую политику, — пояснил Демин. — И привлечение ФАС ничего не даст. Разве что служба начнет выполнять «социальное задание» и найдет сговор там, где его нет. Что же делать, чтобы отдых в России был россиянам по-настоящему доступным? Нужно стимулировать развитие внутреннего туризма. Развивать существующие объекты, строить новые. Насыщать рынок предложением, которое, кстати, будет ориентировано не только на жителей РФ, но и на иностранцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ФАС проверить рост цен на гостиницы в России.