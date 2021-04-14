Рубль получил сразу несколько факторов поддержки
Москва, 14 апреля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Рубль продолжает плавно укрепляться днем 14 апреля на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рубль
«Доллар США стоит 75,77 руб. и сохраняется пока в пределах 75,50−77,50 руб. Евро стоит 90,70 руб., он пробил нижнюю границу краткосрочного канала 91−93 руб. и пока стремится к 90,50 руб.
У российской валюты сегодня сразу несколько факторов поддержки. Первый из них — локальное улучшение геополитического фона после разговора президентов России и США.
Поклонникам рубля явно понравился формат «а поговорить?», на большее никто и не рассчитывает, но и в таком виде неплохо.
Второй — восстановление сырьевых цен, где баррель Brent тянется к $64,65 и может вырасти к $65.
Сейчас конъюнктура для российской валюты незначительно улучшилась. Это не значит, что рубль сейчас быстро начнет дорожать и отыгрывать потерянное ранее.
А это означает, что в моменте рынок стабилизируется, и это неплохо», — высказала свое мнение аналитик.
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