Москва, , 12:49 — REGNUM Российская валюта, которая резко развернулась в ходе вечерних торгов на сессии 13 апреля, продолжает укрепляться 14 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара доллар/рубль открылась на апрельских минимумах в районе 75,35 руб., после чего слегка отскочила, до еще далека от закрытия утреннего гэпа. Евро отступил к недельным минимумам, но держится более стойко за счет укрепления единой валюты на рынке Форекс.

Главным драйвером резкого восстановления рубля послужила новость о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и договорились в ближайшие месяцы встретиться на нейтральной территории.

Это, безусловно, не гарантирует разрешения ряда вопросов, которые стоят между Москвой и Вашингтоном, но уже хорошая предпосылка для спада напряженности с последующим возможным урегулированием конфликта, которое теоретически может помочь избежать новых санкций.

Дополнительную поддержку наша валюта получает со стороны слабеющего доллара, который падает повсеместно в тандеме с доходностью десятилетних трежерис к минимальным за последние три недели уровням.

Примечательно, что «американец» продолжил снижение несмотря на рост инфляции в США максимальными за девять лет темпами. Такая реакция игроков обусловлена заверениями Федрезерва во временном характере ускорения роста потребительских цен.

Поскольку основной оптимизм от переговоров Путина и Байдена уже отыгран, дальнейший путь рубля на север может быть затруднен, но и понижательные риски заметно ослабли, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

При этом, если нефть продолжит рост, пара доллар/рубль пока вряд ли сможет вернуться выше отметки 76 руб., тогда как евро/рубль, скорее всего, удержится над уровнем 90 руб.», — считает эксперт.

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