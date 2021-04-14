Москва, , 15:45 — REGNUM Американские поставки в СССР по ленд-лизу носили и стратегический, и коммерческий характер, они имели большое значение. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал 14 апреля на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

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Комментируя выступление одного из участников, Путин напомнил о словах советского маршала Георгия Жукова. Без таких поставок Советский Союз воевал бы с фашистской Германией ещё год или два, страна понесла бы дополнительные потери.

В годы Великой Отечественной войны советские солдаты «называли американскую тушенку вторым фронтом», отметил Путин. Поставки покрывали 80% потребностей в продовольствии, но поставлялась также боевая техника, автомобили, вагоны, самолёты.

«Это отношения между государствами, и они в этом смысле носили и стратегический, и коммерческий характер», — сказал российский лидер.

Поставки по ленд-лизу и затем открытие второго фронта «сыграли существенную роль в деле победы над общим врагом». Бесплатными поставки не были. Советский Союз обязался рассчитаться за них, и долг полностью погасила Россия в 2006 году. С тех пор эта тема закрыта, констатировал Путин.