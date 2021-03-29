Президент РФ Владимир Путин 14 апреля в режиме видеоконференции примет участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

В ходе заседания будут подведены итоги работы РГО в 2020 году. Также будут обнародованы основные направления деятельности общества на ближайшую перспективу, представлены наиболее яркие и значимые исследовательские и экспедиционные проекты 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.