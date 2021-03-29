14 Апреля
 
13:22

Деятельность РГО не остаётся незамеченной — Шойгу.

13:21

Группа сайтов РГО стала одним из крупнейших в мире образовательных ресурсов в области географии, отметил Шойгу. Он напомнил, что РГО не получает государственного финансирования.

13:21

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил 14 апреля, что принял второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

13:19

Знаковыми проектами международного масштаба Сергей Шойгу назвал фотоконкурс «Самая красивая страна» и географический диктант.

13:18

В региональной сети общества 85 отделений и более 150 местных ячеек — Шойгу.

13:17

По словам Шойгу, «никакая пандемия» не остановит деятельность Русского географического общества.

13:16

Владимир Путин передал слово Сергею Шойгу.

13:16

«Прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я сделал вторую прививку от коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.

13:15

Журналу «Вокруг света» в этом году исполняется 160 лет.

13:14

Владимир Путин назвал значимой деятельность Русского географического общества.

13:13

Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу с переизбранием на пост президента РГО.

13:12

Просветительские проекты РГО реализуются также в формате онлайн — Путин.

13:11

Владимир Путин отметил, что члены РГО участвовали и участвуют в волонтёрском движении, в акциях взаимопомощи.