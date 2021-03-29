Деятельность РГО не остаётся незамеченной — Шойгу.
Группа сайтов РГО стала одним из крупнейших в мире образовательных ресурсов в области географии, отметил Шойгу. Он напомнил, что РГО не получает государственного финансирования.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил 14 апреля, что принял второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции.
Знаковыми проектами международного масштаба Сергей Шойгу назвал фотоконкурс «Самая красивая страна» и географический диктант.
В региональной сети общества 85 отделений и более 150 местных ячеек — Шойгу.
По словам Шойгу, «никакая пандемия» не остановит деятельность Русского географического общества.
Владимир Путин передал слово Сергею Шойгу.
«Прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я сделал вторую прививку от коронавируса», — подчеркнул Владимир Путин.
Журналу «Вокруг света» в этом году исполняется 160 лет.
Владимир Путин назвал значимой деятельность Русского географического общества.
Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу с переизбранием на пост президента РГО.
Просветительские проекты РГО реализуются также в формате онлайн — Путин.
Владимир Путин отметил, что члены РГО участвовали и участвуют в волонтёрском движении, в акциях взаимопомощи.