Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал два ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Об этом 14 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Следственный изолятор Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, руководителей компании, владеющей одноименным комплексом производственных зданий на Октябрьской набережной, подозревают в совершении преступления, предусмотренного в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Днем 12 апреля в историческом здании фабрики «Невская мануфактура» начался масштабный пожар, охвативший до 10 тыс. кв. метров. У здания рухнула кровля и перекрытия, фактически оно полностью уничтожено огнём. В результате пожара один сотрудник МЧС скончался на месте, двое его коллег получили тяжелые травмы, один огнеборец получил легкий ожог рук.

Проливка места пожара и разбор завалов на месте пожара продолжаются.

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