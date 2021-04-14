Москва, , 14:56 — REGNUM Во время экспедиции «Умка-2021» в районе архипелага на Земле Франца-Иосифа произошёл курьёзный случай, сообщил 14 апреля президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета.

Белый медведь © Д. Банин. rus-arc.ru

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Он рассказал, что во время экспедиции место всплытия из-подо льда подводных лодок пометили вешками с флажками. К одной из вешек подошёл медведь и долго не хотел уходить.

«Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте», — сказал он.

Шойгу отметил, что медведи в Арктике «чувствуют себя свободно».

Как сообщало ИА REGNUM, три атомных подводных ракетоносца ВМФ России в ходе военных учений «Умка-2021» синхронно всплыли на поверхность в Арктике, проломив лед толщиной в полтора метра.

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