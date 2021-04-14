Москва, , 14:39 — REGNUM Белого медведя пришлось сгонять с места всплытия российской подводной лодки в Арктике. Это произошло во время экспедиции «Умка-2021», рассказал президент Русского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу 14 апреля перед заседанием попечительского совета.

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По словам Шойгу, на месте всплытия субмарин поставили специальные вешки. Подлодки всплыли вовремя. Но вокруг одной из вешек ходил медведь, «докопался до неё».

«Вынуждены были отгонять», — добавил он, отметив, что у Минобороны остались кадры инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» началась 20 марта. Впервые в истории российского ВМФ три атомные субмарины одновременно показались из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров.

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