Москва, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 апреля проводит заседание попечительского совета Русского географического общества.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Перед началом мероприятия, рассказал президент, он сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции.

«Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку», — рассказал президент участникам совещания.

Напомним, около трёх недель назад глава государства вакцинировался первым компонентом. Название вакцины не уточняется, однако известно, что это один из трёх отечественных препаратов.