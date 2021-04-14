Москва, 14 апреля 2021, 14:23 — REGNUM Отступление пандемии коронавируса в России может произойти благодаря вакцинации населения, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин.
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На заседании попечительского совета Русского географического общества Путин рассказал, что «прямо сейчас» сделал прививку от коронавирусной инфекции.
«Уверен, что всё будет хорошо», — отметил президент.
Он выразил надежду, что пандемия, в том числе благодаря вакцинации, отступит.