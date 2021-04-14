Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Перекрытый на время тушения пожара на фабрике «Невская мануфактура» участок Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга в ближайшее время начнут постепенно открывать. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», фото 12.04.2021

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«Постепенно будет открываться для движения транспорта участок дороги на Октябрьской набережной от улиц Крыленко до Народной», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент на месте пожара на Октябрьской набережной, д. 50, происходит передислокация техники. Тушение пожара продолжается уже более двух суток.