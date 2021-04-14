Москва, 14 апреля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Движение по Северному морскому пути станет круглогодичным благодаря ледокольному флоту, который строит Россия. Об этом 14 апреля сообщил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

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По его словам, внимание к Арктике остаётся большим и Россия строит самый мощный ледокольный флот в мире, которого никогда ни у кого не было.

«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным», — заявил президент.

Он также отметил непредсказуемость климата на этих территориях, напомнив, что за Полярным кругом у России есть города, в которых живут люди.

«Если и дальше будет происходить таяние вечной мерзлоты, нам нужно понимать, что с этим делать», — заметил глава государства.