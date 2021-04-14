Москва, , 14:00 — REGNUM Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

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По словам президента, внимание к Арктике остаётся неизменным, и шесть стран Арктического совета плотно работают в рамках этой структуры.

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никогда никто не строил», — сказал Путин.

Он добавил, что в ближайшие годы движение по Севморпути благодаря этому может стать круглогодичным.

«Так наверняка оно и будет», — подчеркнул президент.