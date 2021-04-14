Москва, 14 апреля 2021, 13:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 апреля поздравил бизнесмена Виктора Вексельберга с днём рождения.
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На заседании попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин отметил, что популярному журналу «Вокруг света» исполнится 160 лет, поздравив коллектив журнала и его читателей.
«Одному из членов попечительского совета РГО значительно меньше, чем 160 лет, но тем не менее у него сегодня день рождения — это Виктор Феликсович [Вексельберг]», — сказал Путин.
Он пожелал имениннику «всего самого доброго».