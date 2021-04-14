Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Одного из двух тяжело травмированных сотрудников МЧС, которые пострадали при тушении пожара в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге, перевели из НИИ Скорой помощи во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Напомним, в крупном пожаре, который начался днем 12 апреля и полностью не ликвидирован до сих пор, один пожарный погиб, двое с 60%‑ и 40%-ными ожогами тела были госпитализированы, еще один с легким ожогом рук отправлен на амбулаторное лечение.

«Один из двух пострадавших огнеборцев, получивших травмы тяжелой степени во время тушения пожара переведен из НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе во ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России для прохождения дальнейшего лечения», — сообщили в ведомстве.

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Отметим, ранее одного из пострадавших пожарных выписали из больницы на амбулаторное лечение.

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