Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Пожарные продолжают вести работы по проливке и разбору завалов сгоревшего исторического здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом 14 апреля сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пожарных на «Невской мануфактуре»

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В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают тушить пожар, площадь которого уменьшилась с 10 тыс. кв. метров, по состоянию на 12 апреля, до 150 кв. метров 14 апреля.

Представитель ГУ МЧС отметил, что из-за завалов в уцелевшие части здания тяжело проникнуть, этому мешают нависающие балки, которые могут обрушиться. «Делаем всё аккуратно, не заходим», — сказал Литовка.

Напомним, по факту возникновения пожара и в связи с гибелью пожарного органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено сразу два уголовных дела. Задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Расследование продолжается.