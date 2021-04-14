Рим, , 12:21 — REGNUM Официальная премьера самой производительной версии суперкара Ferrari 812 Superfast состоится 5 мая 2021 года. Об этом сообщает Ferrari Chat со ссылкой на историка Ferrari Марселя Массини.

Для избранного круга потенциальных покупателей, по предварительной информации, 21 апреля состоится закрытый показ Ferrari 812 Superfast.

Впервые суперкар был запечатлён журналистами в июне прошлого года, когда он проходил испытания на гоночной трассе Ferrari Fiorano. Последний раз модель «засветилась» 22 марта нынешнего года.

Как будет называться мощное исполнение модели 812, пока не сообщается. Ожидается, что авто получит обозначение GTO, Daytona либо Versione Speciale.

Ранее компания Ferrari протестировала в Италии прототип модели Purosangue. Ожидается, что автомобиль будет оснащён либо мотором V8 с турбонаддувом либо мотором V12, как у легендарных суперкаров Ferrari. «Движок» будет агрегатироваться с полным приводом.

Читайте также: Обнародованы фото с тестов нового суперкара Ferrari 812