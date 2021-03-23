Рим, , 10:30 — REGNUM В сети обнародованы снимки с испытаний нового суперкара Ferrari 812. Изображения размещены на сайте Carscoops.

Суперкар Ferrari 812 Carscoops

Судя по изображениям, тесты проходят на дорогах общего пользования в Италии. Замеченный на тестах автомобиль известен под названием «Versione Speciale». Именно это наименование значится в ролике, который компания Ferrari направила потенциальным клиентам.

Под капотом модели стоит прежний 6,5-литровый V12. Актуальный версии 812 Superfast развивают мощность в 789 л. с. Однако такой же двигатель модели Monza выдает 799 л. с., поэтому следует ожидать аналогичного показателя мощности.

По предварительной информации, новый Ferrari 812 станет последним суперкаром итальянской марки, который получит атмосферный V12.

Ранее итальянская компания Pagani представила 850-сильный суперкар Huayra R весом чуть более тонны.

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